〈中部〉治濁水溪揚塵 協調集集攔河堰增放水量

2018-10-02

〔記者林國賢／雲林報導〕濁水溪進入揚塵季節，環保局加速綠覆蓋工作，同時協調集集攔河堰增加放水量、深入低灘地灑水等措施，減少揚塵污染，環保局代理局長張喬維表示，目前濁水溪裸露地面積較去年少約二百公頃，揚塵危害可望減輕。

新增深入低灘地灑水措施

張喬維指出，東北季風期是揚塵好發期，上月廿九日一波強烈季風，環保局協調中區水資源局增加集集攔河堰放水，每天增七十萬噸放水量，減少高灘地裸露面積，並協調消防局出動水車至低灘地灑水等因應措施，收到效果。

首波東北季風 懸浮微粒濃度降

張喬維說，上月廿九日全縣以麥寮測站測得懸浮微粒（PM10）濃度每立方公尺二三一微克最高，去年首波東北季風懸浮微粒濃度三六四微克，有明顯改善。

張喬維表示，根據上月最新資料，濁水溪裸露地約一一一三公頃，與去年同期一三八五公頃相比減少約二百公頃，揚塵情況減輕，不過，裸露地面積仍會因雨量而增減，環保局會派員巡查了解，隨時因應。

另水利署第四河川局相關揚塵防制措施已完成三成，包括植栽七．一公里防風林、四十公頃綠覆蓋，並在麥寮出海口地區增加噴灑食用級三仙膠緊急固砂等應變措施，隨著汛期結束，將加速各項防制工程。

張喬維表示，四河局已在崙背大庄堤防四十號、四十四號附近，在越堤路堤前鋪設便道碎石級配，並在堤防前培育植栽，並於大庄堤防至麥寮出海口進行灑水作業，此外協調中水局每日增加濁水溪基流量十萬噸，同時增派消防水車，於河川灘地進行灑水，降低揚塵。