〈中部〉嘉縣牛心柿豐收 啟動加工收購補助

2018-10-02

〔記者曾迺強／番路報導〕今年是水果大豐收年，嘉義縣番路鄉柿子進入盛產期，為避免發生像香蕉、鳳梨因盛產而出現價跌窘境，農委會農糧署最近透過縣府公告，徵求加工廠商收購三百公噸牛心柿製成多元產品，每公斤補助五元集運、分級、加工費，廿日起番路鄉公所也將結合農會接連辦促銷活動。

徵求加工廠商收購300公噸

縣府農業處農務科長李秋瑩說，嘉縣是國內牛心柿最大產地，全縣種植三百六十二公頃，番路鄉就占七成，其次為竹崎鄉；縣府上月廿七日接到農糧署公文，函請縣府公告，徵求加工廠商收購在地牛心柿，製成果乾、果醬、脆片等，由於果粒品質規格不同，收購價由業者與農民議定，縣府已於上月廿八日公告補助標準，收購日期至十一月卅日。

番路鄉農會總幹事李啟三說，今年少颱風，每公頃牛心柿產量比去年增加起碼三成，推估價格可能不比去年每台斤廿至廿五元行情，農會擔心柿價下跌，仍以高於市價收購品質好的柿子，製成柿餅、冰淇淋柿子等產品，在農會加工廠及網路平台販售，增加農民收入。

番路公所、農會 將辦促銷

番路鄉公所將於廿、廿一日一連兩天在半天岩紫雲寺廣場舉辦「就柿有GO讚」促銷活動，番路鄉農會則預定廿七、廿八日一連兩天在「飲冰柿茶集」對面廣場辦「柿季茶鄉」活動，希望連續兩個週末舉辦促銷活動衝出買氣。