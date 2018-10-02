〈中部〉孫立人故居 市府公告紀念建築

2018-10-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕文化資產保存法前年修法新增紀念建築類別，台中市考量「孫立人將軍故居」留存歷史人物孫立人相關的文物及其過去生活痕跡，成台灣近代歷史的一部份，正式公告原為歷史建築的「孫立人將軍故居」為台中市首座紀念建築，一樣具文資身分，凸顯孫立人一生及歷史建築所代表的時代意義與價值。

台中市文資處指出，孫立人官拜陸軍二級上將，是當時極少數從美國軍校畢業的高階將領，具備豐富現代化作戰經驗和指揮才能，二戰期間協助美、英作戰，並在援緬作戰中立下輝煌戰功，更是少數獲英國授予大英帝國司令勳章（ＣＢＥ）的外國軍官之一，不僅是台灣近代史上重要將領，亦是二次世界大戰期間具國際聲譽的軍事家。

文資處指出，孫立人將軍故居是座日式庭園平房，當年孫立人受政治事件牽連後，幽居其中卅三年，台中市政府在二○○二年登錄公告為台中市歷史建築。

文資處指出，因應文資法修法新增「紀念建築」類別，只要符合具備歷史建築登錄基準，且屬與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻之人物相關所應予保存之建築，即可登錄「紀念建築」；經台中市文化資產審議委員會審議後，決定將「孫立人將軍故居」由歷史建築變更登錄為紀念建築，更彰顯孫將軍對台灣歷史的重要性。