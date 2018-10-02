〈中部〉6座公園 打造共融友善環境

2018-10-02

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市持續推動市區鄰里公園改造，市府建設局長黃玉霖與市議員陳淑華昨日現勘西屯區五座鄰里公園及北屯兒童公園，逐一檢視塑膠遊具、排水系統等狀況，除打造共融式遊具外，也將改善步道、草坪等，成為長青共融友善公園。

黃玉霖昨日與西屯區長何國裕前往福聯公園、福瑞公園、福林公園、福安公園及福裕公園等五座鄰里公園，視察無障礙環境、塑膠遊具、草皮裸露地、人行動線、人行道鋪面及排水系統等待改善設施，陳淑華與當地里長、居民也到場提出不少建議。

逐漸汰換塑膠地墊及遊具

黃玉霖說，西屯為早期開發地區，公園內許多設施老舊導致修繕頻繁，許多既有遊具區塑膠地墊及遊具也含有環境荷爾蒙，市府將逐漸汰換，並施作透水性步道鋪面，改善排水系統及草坪，提升公園環境整體品質，未來也將更進一步依當地特色打造長青共融遊戲場，讓公園更友善。

陳淑華表示，市民生活與社區公園連結很深，使用率高，是老人、小孩休閒遊戲的場所，使用久了最常發現設施破損，活動鋪面、草皮不平整等問題，市府從最基礎的作為營造市民人本、友善公園環境，值得肯定。

黃玉霖另至北屯兒童公園視察指出，公園水池去年底進行清淤，清運淤泥達四百三十五立方公尺，水體異味已不復見，後續將增加水生植物達到生態淨化效果，並以噴泉式揚水幫浦提高水體溶氧量，打造公園新亮點，同時增加主要動線照明、整修步道鋪面，成為大人小孩同樂空間。