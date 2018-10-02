〈中部〉日月潭泳渡回饋 縣府允法制化

2018-10-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已舉辦三十六屆的日月潭萬人泳渡活動，均由埔里鎮四季早泳會主辦，報名人數屢創新高，報名費收入高達二千多萬元，縣議員賴燕雪認為，縣府應訂回饋辦法，讓盈餘回饋法制化，並且培訓人才接手主辦，不能為省事長期仰賴一個民間團體。縣府教育處認同回饋應該法制化，惟水上活動承擔風險大，仍需由有經驗單位來主辦。

今年的日月潭萬人泳渡活動已在九月十六日舉辦完畢，有二萬一千多人參加，因受颱風外圍環流影響，日月潭颳起強風把水道吹成S形，而讓活動首次延後一個半小時開始，所幸活動平安圓滿落幕。

埔里四季早泳會已承辦多年

這個名聞國內外的活動，多年來縣府都委託埔里鎮四季早泳會主辦，每人報名費一千元，二萬多人的報名費很可觀，縣議員賴燕雪認為，長年來警察、醫護和水上救生人員都由縣府負責，收入盈餘卻進了四季早泳會口袋，縣府應該訂定回饋辦法，盈餘回饋地方法制化。

南投縣府教育處體健科表示，四季早泳會須提供參加者保險、便當、帽子、Ｔ恤、毛巾，不是零成本，而該會近年來都有回饋給日月潭周邊的學校，並在年終也配合魚池鄉公所舉辦弱勢圍爐活動，也出錢培訓水上救生員，不過認同議員的建議，將回饋辦法予以法制化。

縣府︰早期是拜託早泳會承辦

教育處體健科人員也說，日月潭萬人泳渡活動剛開始舉辦時，根本沒有多少人報名，縣府是拜託四季早泳會幫忙承辦，而該水上活動風險大，必須由經驗豐富的單位來辦。

議員促縣府接手 以防停擺

賴燕雪則不認同教育處的說法，她說，一個國際性大活動長期僅由一民間社團負責，若哪天該社團因故無法承辦，活動豈不是要停擺？何況萬一出事，責任一樣要縣府承擔，因此長久之計，還是應該由縣府培訓人才，由多個處室局分擔工作，早日接手主辦。