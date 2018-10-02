〈中部〉彰縣檢舉交通違規 今年已逾2萬件

2018-10-02

〔記者湯世名／彰化報導〕「檢舉魔人」發威！隨著智慧型手機與行車紀錄器普及，交通違規檢舉屢見不鮮，根據彰化縣警局交通隊統計，近三年來警方受理民眾檢舉交通違規件數暴增，從今年一月至八月，就有二萬六七八二件，而檢舉類型則以違規停車最多，不過，檢舉無效案件平均也高達四成，顯示檢舉有浮濫跡象。

３Ｃ產品普及 沒獎金也踴躍

彰化縣警局交通隊統計，一○五年受理民眾檢舉交通違規件數為一萬六○三六件，去年暴增到二萬五四八四件，而今年至八月就有二萬六七八二件，顯示檢舉件數逐年增加。檢舉案件類型前三名則分別是「違規停車」、「變換車道未打方向燈」、「不依道路交通標線行駛」。

但也有開車族暫停紅線，下車買便當，就被民眾拍照檢舉；也有用路人變換車道未打方向燈，被後方駕駛把行車紀錄器影像提供給警方，製單告發，引發外界封為「檢舉魔人」。

有民眾指出，沒有違規哪來的檢舉魔人？不少駕駛覺得馬路是「他家的」，造成用路人很大的困擾；持不同看法民眾則認為，會檢舉別人的，自己有沒有違規過？檢舉風氣一旦盛行，恐將衍生更多糾紛。

無效案件達4成 過於浮濫

縣警局交通隊二組組長蕭汝上指出，科技監督時代來臨，包括行車紀錄器、行動電話等３Ｃ通訊產品興起，因蒐證容易，方便取得交通違規事證，熱心民眾紛紛向警察機關提供交通違規資訊，也是近年來警方受理交通違規件數大幅增加的主因，不過，檢舉件數雖多，無效案件也居高不下，以彰化縣近三年來說，每年無效案件平均都高達四成。

他說，交通違規檢舉不發放獎金，有關網路或書面檢舉違規停車，依據道路交通管理處罰條例第七條規定，民眾必須在採證日起七日內提出檢舉，否則將視為無效案件，影片或相片內容須可清楚辨識拍攝違規時間、地點及違規事實；只要民眾檢具違規事實，警方就會依規定受理，並查明是否符合違規要件，如果查證違規屬實就將依法製單舉發，但只要民眾養成守法觀念與習慣，就不用擔心被檢舉，也不會荷包失血。