〈中部〉嘉市議會臨時會 府會攻防戰》議員質詢控貪 涂醒哲搬議事規則回擊

2018-10-02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會，昨再度成為府會角力戰場！議員張榮藏認為工務處長李建賢不在乎議會監督，繼上週四將李請出議場，昨再度把李請出議場，議員黃秋澤引述前嘉市衛生局長黃維民的「討貪檄文」提及對市長涂醒哲諸多指控，導致涂按捺不住，認為議員質詢已達攻訐侮辱程度，要求主持大會的議長蕭淑麗制止，但蕭認為議員質詢內容涉及市政範疇，涂若認為遭抹黑，應循法律途徑討回清白。

蕭淑麗︰關乎市民權益 未制止議員發言

蕭淑麗說，議員質詢內容提及嘉市採用九價子宮頸癌疫苗採購案、人事案等疑雲，因有人具名檢舉，且與市民權益相關，因而未制止議員發言。

涂醒哲︰議員質詢已達攻訐侮辱程度

不過，涂醒哲顯然有備而來，於休息時間拿出資料向媒體指出，市府日前函文內政部釋疑縣（市）議會得否於臨時會議事日程安排市政討論，內政部函釋說明指出，應以討論特定市政議題為限，不得比照質詢議程安排固定時段的詢答，且詢問事項應以與該特定市政議題相關者為主。

涂更出示「嘉義市議會議事規則」第四十三條，指議員質詢如近於攻訐侮辱被質詢人，主席應即制止，經制止無效者，主席得令其退出會場，情節重大者，並得移請紀律委員會處理。

涂醒哲認為，議會議程昨進行北排、盧山橋等市政討論，黃秋澤等議員相關質詢背離上述規範，疫苗採購等案經檢調單位調查，嘉義地檢署查無不法簽結；另，涂認為黃維民的「討貪檄文」內容不實，操作手法如同製造「假新聞」。

隨後市議會秘書長李佩玲回應說，大法官會議釋字第七三五號解釋文，針對立法院組織法第六條限制「不信任案於臨時會提出案」宣告違憲，且地方制度法對於地方議會臨時會的規定，亦未限制臨時會得審議的事項；換言之，市府拿出內政部函釋與此有嚴重牴觸，議會將在臨時會所有議程結束後，向內政部提出意見。

李俊俋︰不信任案非一般施政議題

立委李俊俋說，大法官七三五號解釋案主要意涵為臨時會應依特定議題召開，不信任案是憲法層次的事項，不是一般施政議題，所以情況與嘉市議會的主張不相干，內政部做為地方各級議會主管機關，地方制度法規範議會運作，內政部既已做出函釋應尊重，不然使地方自治失去意義。