〈中部〉拚台西綠能專區 李進勇︰盈餘挹注學童午餐

2018-10-02

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府昨與中華投資公司、台電分別簽署台西綠能專區投資意向書及工程合作備忘錄，綠能發展再邁前一大步；縣長李進勇表示，綠能專區盈餘、稅收將優先挹注學童營養午餐及後續福利，照顧雲林下一代。

縣府簽署投資意向書及工程備忘錄

配合中央綠能發展政策，雲林縣政府推動佔地一千一百多公頃台西工業區轉型綠能專區，縣府建設處長蘇孔志表示，台西綠能專區全區開發完成可達八百MW（百萬瓦），每年可發電約十一．八億度，相當減碳六十二．六噸。

李進勇昨與台電公司董事長楊偉甫簽署第一期升壓站建設工程合作備忘錄；楊偉甫表示，升壓站工程約十一億元由中央補助，規劃作業已完成，待行政作業程序完備即可動工，預定二○二二年完工，為綠能專區開發奠定基礎。

李進勇同時與中華投資公司董事長李瑞倉簽署開發規劃合作意向書，將為綠能專區的開發提供資源挹注；李瑞倉表示，雲林縣的綠能政策發展有實質的規劃，希望未來有更多業者加入合作行列，完成台西綠能專區開發。

李進勇表示，雲林縣目前太陽光電的裝置容量五九九MW、發電量五．二六億度，全國第一，未來除了台西綠能專區外還會積極推動不利農業經營區太陽光電建置、風力發電、沼氣發電等，未來在再生能源的貢獻至少有三GW（十萬千瓦）。

昨天簽署合作意向書時，李進勇呼籲未來投資雲林綠能案場公司行號要登記在雲林縣，讓營業稅分配回到雲林、印花稅要繳給雲林縣，另希望企業能與在地大學建教合作、培養在地人才、進用在地人才，相關工程、零組件設備要優先考慮雲林在地的廠商，雲林再生能源推動所獲得的盈餘、稅收，將優先用於教育資源照顧雲林縣的下一代，補助營養午餐及後續福利措施。