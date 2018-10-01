〈南部〉改善南科聯外瓶頸 北外環道三期西段動土

2018-10-01

〔記者劉婉君／台南報導〕改善南科聯外交通瓶頸，減輕台一線永康段、國道八號、台十九線負擔，台南都會區北外環道第三期西段工程昨天動土，預計二○二一年五月完工通車，將可分散車流、縮短南科特定區與台南都會區核心區間的行車時間。

沿鹽水溪北側堤防道路施工

台南都會區北外環道全長十九公里，均採高架式施設，共分四期進行開闢，總經費一五四億元。第一期工程已於二○一五年二月完工，西起南科聯絡道，東至高鐵橋下道路；第三期工程西起安南區台江大道，東至第一期工程起點，東段標已於一月開工，西段標昨動土，長約二．一四五公里，將沿著鹽水溪北側堤防道路施工，工期九八七日曆天。

內政部營建署表示，第三期施工期間，鹽水溪堤防道路仍可照常通行，未來除了高架橋上有雙向四線道可通行，高架橋下也有三十五米的平面道路，並規劃有自行車道及人行道。

二期預計明年底發包施工

另外，第二期工程西起台十九線鹽水溪溪頂寮大橋，東至安南區台江大道，銜接第三期西段標工程，長三．九公里，目前正在規劃設計中，預計明年底發包施工；第四期工程從安平區四草大橋至台十九線鹽水溪溪頂寮大橋，長八．六公里，目前正由市府辦理可行性及環境影響評估作業中。

內政部長徐國勇與營建署長吳欣修、代理市長李孟諺等人，昨天為第三期西段工程舉行動土儀式，徐國勇表示，台南都會區北外環道為南市第四條東西向快速主幹道，未來完工後，可以導引台南市區車流進出南科，屆時從安平至南科將只需十五分鐘，也將成為南科、永康工業區、永康創意園區、台南市區及科技工業區間的新運輸走廊。

李孟諺說，市府也將向交通部爭取配合北外環道完工，於國道一號增設一處交流道，使北區、安平、安南區等市區連接國道一號更便利，預計需要經費二十三億元。