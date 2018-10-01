〈南部〉資源回收站稽查 揪出20業者違規

2018-10-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市都市計畫住宅區有一○三家資源回收站，環保局全國首創訂定自治條例納入管理，要求設置截流溝、禁止破壞處理行為等，今年查出約二十家業者違規，其中八家未依規定申請許可，總計開罰三十多萬元。

8家未依規定申請許可

環保局表示，高市都市計畫住宅區不准設置面積達一千平方公尺、具一定規模的資源回收業者，未達一定規模業者目前列管一○三家，三民區德西里長林財旺表示，里內有五處資源回收站，製造環境髒亂、回收物占用人行道，不但有礙觀瞻，更影響民眾通行，要求市府加強稽查。

環保局訂定自治條例及管理辦法，要求業者做好物流動線管理，禁止占用人行道等作為工作或堆置處所，且規定作業時間最早是上午八時、最晚到晚間七時，避免造成擾民。

環保局指出，站區不得以人工或機械方式拆解、敲打及壓縮回收物，也不能破壞、拆解廢家電物品分離出零組件及抽取冷媒等處理行為，避免製造噪音污染；更要求站區不得有滲出水，必須設有截流溝或排水溝，避免站區積水影響周遭環境。

10多家環境髒亂被罰

環保局今年查出約二十家業者違規，其中十多家業者以環境髒亂最多，分別依廢棄物清理法、環境維護管理自治條例等，開罰一千五百元到二萬元，並限期改善，屆期未完成改善者，將可按次處罰。

環保局指出，另有八家業者未依規定申請許可，移請都發局處理，其中五家業者被要求限期改善，另三家業者未依規定限期改善，違反都市計畫土地使用分區規定，都發局總計開罰三十萬元。