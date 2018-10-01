〈南部〉10.14 高雄鐵路地下化 取消7處平交道

2018-10-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鐵路地下化十月十四日凌晨通車，市區將有七處平交道同步恢復為一般「路口」，過往車輛只要依照號誌行進，不再需要等火車先過，交通局初步估算，等待時間可節省五十到九十秒。

初估等待時間可節省50到90秒

七處即將消失的平交道，分別為翠華路旁的五處—崇德、華榮、逢甲、西藏、華安，苓雅區正義、鳳山區中正與博愛路，其中以翠華、崇德路口平交道等待時間較長，最長時約需要二二六秒。

交通局表示，鐵路地下化十月十四日凌晨零時通車後，七處平交道將立刻轉為一般路口，所有號誌恢復正常，不再因為火車經過有所調節。

交通局進一步指出，七處路口中，除翠華、華安路口改為簡單二時相（一般最單純十字路口），其餘路口因為都有三條以上道路交錯，維持紅黃綠三色運作，各路口原設計秒數也都維持正常。

交通局說明，過往因為有火車經過，加上號誌等待時間，若運氣不好，可能會碰到等候時間比正常號誌還久，例如翠華與崇德路口最多約需二二六秒，翠華與華榮路口也需一八五秒，以後沒有火車後，將恢復為一三五、一三二秒。

市府：觀察車流量變化再檢討

交通局初步估算，七個平交道轉路口後，將節省五十到九十秒，翠華與崇德路口減最多、九十一秒。

交通局強調，七處路口初步雖然維持正常秒數，但會觀察各路口車流量變化，再做時相與時比秒數檢討。

此外，鐵路地下化通車後，平交道地面軌道與連續壁將陸續拆除，可能有部分路口號誌桿件須配合移設，將依配合施工承商進場，或請包商納入工程遷改，施工期間可能會影響路口通行，請民眾多所體諒。