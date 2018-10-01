〈台北都會〉丁推「雙總部」 愛台北生活館開張

2018-10-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨市長參選人丁守中推「雙總部」，位於東區忠孝東路龍門大廈的「愛台北生活館」採取年輕風格，丁昨出席開幕儀式，現場烤起「叮叮」造型雞蛋糕，讓生活館瀰漫雞蛋糕香氣，吸引鬧區年輕人。而位於捷運古亭站的則是屬於傳統競選總部，面積約兩百坪大小，含舞台等設施，預計十月十日國慶日對外亮相。

「愛台北生活館」位於捷運忠孝敦化站旁精華區，為了鎖定年輕人，現場將有多媒體區、互動區及Instagram打卡牆，也設置許願牆讓民眾寫想法。位於和平西路一段捷運古亭站旁則是偏向於傳統競選總部，據了解是原本地方人士要租給前國民黨議員參選人林冠勳當競總，後來轉給丁守中使用。

另外，丁守中昨也首次公布新住民政策，承諾未來將建置醫療通譯制度，讓新住民能在第一時間了解醫療狀況、增進醫病關係，保障新住民權益，也提升我國醫療水準。

在學校教育方面，丁守中說，將招募新住民爸媽成為校園志工，透過實際參與學校活動，讓學生、家長認識更多不同國情。丁提到，新二代、跨國銜轉往往在學校遭遇霸凌、歧視，卻因為語言不同而求助無門，因此主張在學校設置通譯輔助人員協助小孩，保障學童權益。

丁守中也認為，新二代擁有父母原生母國的語言基礎及文化認知，屬於台灣、國際企業不可多得的人才，應建立國外企業就業媒合平台，協助學生實習、就業。他說，應於現有就業平台加入不同語言說明，讓新住民可以用孰悉的文字了解工作內容，降低勞資爭議之情形發生。