〈台北都會〉拉攏無黨籍 柯幫林瑞圖站台

2018-10-01

〔記者郭安家、鍾泓良、周彥妤／台北報導〕市長柯文哲五月被民進黨分手後，積極拉攏非民進黨議員，昨還參加無黨籍議員林瑞圖的競選總部成立大會，這也是柯在士林北投區首度公開站台，柯、林台上牽手高喊「柯文哲凍蒜」；國民黨市長參選人丁守中到場致詞時，林僅坐在台下聆聽、與丁握手互動。對於四年前挺國民黨，林說，「我不是見風轉舵的人，誰比較有誠意就答應誰來。」

不過，士林北投區廿五位議員參選人中，與柯文哲友好議員就有無黨籍「親民問政小組」陳政忠、民進黨王威中、林世宗、台聯黨陳建銘。

而時代力量參選人黃郁芬日前成立競選總部，柯僅派其幕僚「學姊」黃瀞瑩到場，但當天晚上柯、黃又在士東市場掃街「巧遇」，黃認為，她與其他友柯議員的票並不重疊。

林瑞圖受訪表示，柯文哲被民進黨分手，三個月前即親口表達要參加他的競選總部活動，副市長鄧家基、市長室主任蔡壁如等幕僚也進一步聯繫，滿有誠意。

講到丁守中，林說，「他（丁）一個腳步都沒來我的服務處，他看不起我啦！不食嗟來食。」林透露，無黨籍市長參選人李錫錕昨也想到場，但「我已答應人（柯），不可能再答應其他人。」

四年前市長挺國民黨中央委員連勝文，如今挺柯文哲，林瑞圖解釋，他不是見風轉舵的人，是看誰較有誠意就答應誰來；「我得不到柯的票，柯票都被陳建銘、陳政忠、王威中瓜分掉，但我的票可以被柯文哲轉去。」

陳政忠說，現任市長基於禮貌，受邀請就應該出席，是人之常情，但相信選前關鍵最後一週，柯會明確表述支持誰。

丁守中表示，以往地方協調會，跟林瑞圖都合作不錯；自己與人為善且以地方發展為重，「選舉這種人情冷暖都沒甚麼關係」。

柯文哲受訪則宣稱，林本來就跟他比較有來往，彼此也有很多共同朋友。