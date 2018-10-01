〈台北都會〉優良駕駛頒獎 柯：選後繼續搭公車上班

2018-10-01

〔記者周彥妤／台北報導〕市長柯文哲昨出席二○一八年優良駕駛頒獎典禮，表揚一五○位獲選熱心服務的公車駕駛，其中大都會客運的鄧臺培，駕駛260陽明山路線十五年，對陽明山花卉生態瞭如指掌，是乘客走訪當地的旅遊指南。柯致詞除肯定獲獎駕駛，提及公車未來發展，還不忘抱怨自己無法搭公車上班，因市警局考量維安困難，禁止他在選前搭公車，但保證選後一定繼續搭。

陽明山旅遊指南 鄧臺培開260線15年

昨日一五○位獲選的公車駕駛，有四位更曾獲得民眾來信表揚，其中駕駛大都會客運260陽明山路線的鄧臺培受訪表示，他熱愛爬山，會主動導覽沿途行經路線的花況與最佳賞花位置，對於各種季節的玩法也通盤在握，舉凡一、二月的櫻花、三月的杜鵑、四、五月的竹子湖海芋和繡球花、六月在二子坪有蝴蝶蘭、七月的螢火蟲、九月可看雲海、十月則有芒草花，到了冬天還可泡湯。

鄧臺培並表示，做這份工作深感幸運，因為乘客給他很大的回饋，而且未來也不會考慮換開別的路線。

另外，欣欣客運的蔡翠雲、指南客運的鄧宥均及三重客運的黃堯宗，都因主動協助老弱婦孺上下車讓受惠乘客銘記在心。

柯致詞抱怨 警方禁止他選前搭公車

柯文哲致詞提到，未來五年，唯獨環狀線的中環段預計在明年中營運，並無其他新的捷運路網，因此增加公車使用率勢在必行，公車路線重整也是接續的重要工作，加上環保當道，推行電動公車也是關鍵環節。

話鋒一轉，柯文哲開始談起，自己搭公車上班一年，但因選舉將屆，被迫作罷，因警察局指維安太困難，不准他搭，「但跟大家保證，選舉結束，等風聲沒有那麼緊，一定會繼續坐。」

柯文哲最後仍言歸正傳呼籲，乘客對駕駛多一些感激，駕駛對乘客多一份包容；雖然對人家好，人家不一定對我們好，但九十九．五％一定是同等回饋，希望這個社會正向循環，有和善的公車司機，絕對有助北市成為和諧友善的城市。