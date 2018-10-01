〈台北都會〉老屋總清查 砸千萬盤點文資身分

2018-10-01

〔記者郭安家／台北報導〕台灣大學等文化資產研究機構，十六年前調查列冊北市上千處具有文資潛力老屋，這些老屋不具古蹟、歷史建物身分，不管是拆除、潑漆、自燃，都不會違反「文資法」，為了避免民眾圖都市更新利益蓄意破壞老屋，這份清冊也被官方視為不能公開機密，但文化局決定明年成立台北市文資保存平台，三年內要將目前列冊一千三百多處文資潛力老屋「清倉式調查」，若不指定文資就解除列冊，令文史團體擔憂很多有文資價值老屋將被做掉。

文化局明年成立文資保存平台

文化局文化資產科長王秉五說明，一千萬元的預算含系統建置費七百萬元，系統用於文化局人員內控，針對一千多處列冊建物，進行現況及圖資收集、簡易文史調查、分析文資價值，也會聘請人員釐清建物所有權人變化；台北市文化資產審議會委員就可訪視現場，也領取出席費、審查費，否則單靠文化局人力，無法負荷如此龐大案量。

1300處文資潛力老屋清倉調查

王秉五表示，如台北市文資保存平台成立，希望明年可處理三百七十件左右建物，預計三年內審視完一千三百多處建物，如有文資價值，就送文資會審查，如沒文資價值，就解除列冊。以往具文資潛力建物面臨拆遷、都更，文化局、都發局、建管處都會互相知會，請相關審議會特別注意；意即解編後將無此流程。

若不指定文資就解除列冊

但好勁稻工作室發言人郁良溎表示，現在的文資審查就已封閉、不主動揭露資訊、調查不完備、缺乏民眾參與，去年做掉台灣大學鹿鳴堂，相關案例不勝枚舉，就連中研院認證有潛力文資嘉禾新村也曾陷拆遷危機，「里長、議員要的，台北市政府還會依照評估結果保留嗎？」

文史團體憂老屋 恐在都更區被做掉

他指出，副市長林欽榮日前更宣布重劃都更區，過去老舊社區來不及在兩年內都更、喪失十％時程容積獎勵，未來可重新「獲獎」吸引老社區推都更，如今文化局又想解除舊社區具文資潛力老屋，未來很多具文資價值老屋恐在大規模都更區被做掉。

文史工作者凌宗魁認為，文化局長期將一千多處建物列冊卻消極沒作為，現在的出發點是好的；他建議，公開列冊內容時，也要避免被指定古蹟、歷史建物產權人受損，應搭配都發局、都更處宣導相關補助、容積移轉資訊。