〈台北都會〉全台首例危老重建 新埔公寓變25層大樓

2018-10-01

〔記者賴筱桐／新北報導〕鄰近新北市捷運新埔站屋齡近五十年的老舊公寓，去年十一月申請「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（簡稱危老條例），成為全台首例，昨天動工，將改建為二十五層樓高大樓，預計三年後住戶可重回溫暖、舒適又安全的新家。

原有33戶 3年後完工增為240戶

都市更新處更新發展科科長洪宜萍指出，此案基地坐落於捷運新埔站三號出口後方，有二十九棟公寓，分別為二至五層樓，基地面積三一一三平方公尺，共三十三戶，所有權人約五十人。住戶過去一直討論重建議題，曾評估採簡易都更或其他模式，直到中央推出危老條例，建物經過結構安全評估適用危老條例，整合獲全部所有權人同意。

此案由住戶與建商合建，獲得危老條例最高四十％容積獎勵，比簡易都更獎勵容積多一倍，二○一七年十一月十六日送件，十一月二十八日核准，重建後建築基地退縮四公尺，納入耐震及無障礙環境設計，提升居住安全，完工後為地上二十五層、地下四層大樓，總計兩百四十戶。

所有權人全同意 容積獎勵40％

五十六歲住戶莊惠莉說，該區建物原為一至兩層樓，但多數住戶違建加蓋至五層樓，每當地震發生時，她都擔心房屋受損倒塌，歷經幾次地震，樑柱已有裂痕，安全令人憂心，從她父親那一代，陸續有建商洽談都更，但少數地主「獅子大開口」，提出不合理的要求，因此協調二十多年始終無共識。

莊惠莉表示，直到現在承接的建設公司，給予住戶較優的分配條件，承諾興建品質優良的房屋，並提供住戶租金補貼，歷經兩至三年整合，總算與所有地主達成共識，她期待新房子早日完工能搬回新家。

洪宜萍說，目前危老條例新北市有二十六件申請，其中十八案獲核准，其餘八件審議中。

城鄉發展局局長柳宏典指出，新北市二○一三年起制定都市防災相關政策，推出簡易都更、房屋健檢、臨門補助方案與防災建築再生自治條例等，民眾可依需求，選擇不同途徑重建，提升居住安全與環境品質。