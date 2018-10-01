〈北部〉花蓮「彩虹」遊行 蕭美琴挺身聲援

2018-10-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕「花東彩虹嘉年華」花蓮場遊行昨登場，數百人串聯走上街頭，手持彩虹旗高喊「同志伴侶要註記！性別平等需教育！」爭取東部同志人權，立委蕭美琴也到場聲援，表示花蓮整體政治環境和氛圍，讓推動婚姻平權這條路走得坎坷，但還是有很多人願意站出來力挺，讓「大家都不孤單。」

同性伴侶註記 花縣府允速處理

內政部去年七月開放戶政事務所辦理同性伴侶跨區註記，花蓮是全國四個未開放縣市之一，東台灣性別公民行動聯盟發言人張哲源上月廿五日代表東台灣性別公民行動聯盟，提前到縣府遞交同性伴侶跨區註記陳情書，表達爭取權益訴求。縣府民政處長陳志強到場收下陳情書，強調縣府原則上支持的立場，並允諾將針對陳情內容，儘快開會討論後續處置。

蕭美琴說，因主張婚姻平權，遭到一群人提議罷免，八月份已送到中選會成案，代表第一階段通過了，即將進入第二階段連署，但她仍堅持每個台灣公民都應該被平等對待，若因主張婚姻平權而需遭受政治磨難，深深覺得這是值得的。她強調，台灣一直往前走，期待花蓮縣政府盡快開放伴侶註記，並走到下一步婚姻平權。

「花東彩虹嘉年華」花蓮場遊行有數百人走上街頭，串聯在地百家友善店家，一起掛上彩虹旗，高喊「自然而然」，不應該被標籤化，強調每個人本來就不一樣，呼籲社會看見同志人權。