〈北部〉《宜蘭》新東社區有「囍」 百年「石公石母」送作堆

2018-10-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕早年染色、整布要用到石公、石母兩塊石頭，隨著時代變遷由機器取而代之，宜蘭市新東社區保存一對石公、石母，在分散多年後，居民昨天為它們辦囍事，把兩顆石頭「送作堆」，社區理事長潘富明笑說，公母湊一對，讓兩顆大石頭「終成眷屬」。

早年染坊 傳統輾壓工具

宜蘭市新東社區早期有居民開設染布工坊，從事染布、曬布等工作，舊名又稱「布帆店仔」，範圍約在現今的宜蘭市陽明三路一帶。

潘富明解釋，昔日染色、整布必須用到石公、石母兩顆大石頭，石母在下、Ｖ字造型的石公在上，兩顆石頭中間放置輪軸，左右來回輾壓染布，功能如同現在的熨斗，傳統工法走入歷史後，石公、石母因無用武之地而分散兩地。

公上母下 分居多年重聚

新東社區分隔兩地的一對石公、石母，里民形容是「分居」的老夫老妻，不忍任其風吹日曬，近期加以整理，再以辦囍事心情，幫兩塊大石頭辦場婚禮再續前緣。

潘富明笑說，石公、石母一顆在上一顆在下，兩顆湊在一起才有完整功能，缺一不可，如同情侶、夫妻般雙雙對對，新東社區為石公、石母辦囍事，備妥甜湯圓，還有娶親隊伍，象徵性簽署結婚證書，兩顆分散多年大石頭，在黎明國小旁的小綠地重新聚首。

地方耆老研判，石公、石母距今已有百年以上歷史，如今結合在一起，對社區意義重大，兩顆大石頭置於黎明國小旁小花園展示，見證社區的發展歷史。