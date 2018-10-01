〈北部〉柯P陪徐欣瑩城隍廟上香 掃街拜票

2018-10-01

〔記者洪美秀、蔡孟尚、李容萍／綜合報導〕台北市長柯文哲與柯爸、柯媽，昨天清晨六點和民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩及其雙親，到新竹市都城隍廟上香，柯媽不諱言是向城隍爺祈求保佑柯文哲能連任台北市長、徐欣瑩能當選新竹縣長，強調城隍爺會疼好人、認真的人。

柯文哲隨後與徐欣瑩到新竹縣新埔鎮一家咖啡廳以臉書直播方式舉辦青創早餐會，徐欣瑩說，要協助更多新竹青年返鄉就業或創業，除了招商引資創造更多更好就業機會，也希望年輕人返鄉創業，會給予更多輔導。

徐欣瑩還說，要把新竹縣打造出國際級觀光景點，新埔的老街古蹟文化再加強，帶動星期一到星期五的人潮，人潮帶動錢潮。徐欣瑩和柯文哲並到竹北市的仁義市場掃街拜票，民眾爭相握手、拍照。

鄭朝方請益 鄭文燦分享成功經驗

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天則北上桃園地景藝術節的楊梅富岡展區，拜會市長鄭文燦，進行城市交流之旅。

鄭文燦戴上象徵周瑜的帽子，鄭朝方則揮舞孔明扇，大鄭、小鄭聯手對談，吸引遊客駐足觀看。

兩人在桃園地景藝術節展品「榕樹下」品茗，進行現場直播和對談。鄭文燦分享桃園地景藝術節的成功經驗，期許鄭朝方打出「新新竹」模式，為新竹縣帶來新轉變，雙鄭隨後轉往富岡三連埤參觀。

楊文科 推大竹東科技園區計畫

國民黨竹縣長參選人楊文科，昨參加同黨竹東鎮長參選人羅吉祥競選總部成立大會，發表竹東政見強調，要積極連結竹東產業文化、擴散周邊經濟效益，推動大竹東科技園區計畫。當選後，將增設竹東交通轉運站、地下停車場改善竹東市區停車、交通問題。打造竹東客家音樂村並再造中興河道水岸生活空間，強化台泥舊廠區公園特色，打造客家藝術廊道、竹東軟橋有機農業專區等。