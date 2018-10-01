〈北部〉苗縣「雙徐」競選總部成立 互拚人氣

2018-10-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選總部昨於頭份市成立，現場湧入三千多名支持者，徐定禎致詞時感嘆苗栗縣人口流失，提到日前病逝的表哥、苗栗縣議長游忠鈿更數度哽咽。而國民黨籍、現任縣長徐耀昌的後龍競選總部也於昨成立，不僅藍營地方政要動員營造團結氣勢，更找來金曲歌王翁立友到場高歌，炒熱氣氛。

民進黨籍立法委員鍾孔炤、前新竹縣長林光華、客家文壇大老李喬、苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明等皆出席徐定禎競選總部成立大會。

徐定禎致詞時，語帶沉痛表示苗栗縣四年來，人口衰退近三萬人，更有許多鄉親對家鄉失去認同感，「苗栗看不見希望，縣民以雙腳投下反對票。」

提到月初因病過世的表哥、苗栗縣議長游忠鈿，徐定禎更是數度哽咽、紅著眼眶說，游是帶領他踏入政壇的貴人，讓他始終銘記在心，如今雖仙逝，但相信游在天之靈，仍會保佑他打贏這場選戰。

徐耀昌昨也在後龍鎮成立海線地區第一個競選總部，立委陳超明、國民黨苗縣黨部主委林祥川、縣議員林寶珠、李文斌夫婦及後龍鎮長朱秋隆皆出席站台，營造不分派系大團結氣勢，陳超明也數度強調，「藍軍沒有分裂本錢」，盼鄉親全力支持徐耀昌連任。

徐耀昌陣營還找來台語歌手翁立友、陳隨意、謝宜君助陣，現場宛如嘉年華會；其中台語金曲歌王翁立友除了大讚徐耀昌有情有義外，更以經典歌曲「堅持」為徐打氣，預祝連任成功。

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