〈北部〉護石虎阻開發 網路連署破8萬人

2018-10-01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕裕隆汽車公司在苗栗縣三義鄉的二廠興建案，因開發地位在石虎出沒的淺山地區，引發環團嚴厲反對，但日前苗栗縣政府環評初審會議原則通過該案，未來裕隆針對環委建議補正事項後，即送入環評大會審查。但目前已有逾八萬一千人網路連署，反對通過此開發案，環團盼能在審查大會前衝到十萬人連署，將遞交訴求盼擋下此案。

裕隆苗栗二廠興建案 位在石虎棲地

全球性民間組織Avaaz於九月中發起「守護台灣最後五百隻石虎的棲地」連署，強調裕隆二廠開發面積達卅五公頃，影響範圍極大，更威脅石虎、食蟹獴、麝香貓、穿山甲、白鼻心、藍腹鷴等保育類動物，若棲地遭破壞，即難以復原。短短十五天就超過八萬一千人連署，若達到十萬人連署目標，環團將向審查委員遞交訴求，盼為石虎生存發聲。

裕隆：鄰火炎山林地劃為永久保留區

裕隆汽車強調，為建置國內第一條專業驗證道，也多次向專家學者請益，努力降低環境與生態衝擊，並承諾將保留占全廠區約卅九％的後山淺山森林為完整綠地，並將其中緊鄰火炎山生態園區的十七公頃原始林土地規劃為永久保留區，提供石虎無虞不受破壞的棲地。

苗縣環保局：一定會嚴格把關

苗栗縣環保局長陳華盛表示，環評大會期程尚未確定，目前儘管初審專案小組原則通過，但裕隆公司仍須針對委員建議進行改善，提交補件後才會開啟環評大會審議，並強調一定嚴格把關。