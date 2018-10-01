〈北部〉竹市百工百業挺改革 陳菊力讚林智堅

2018-10-01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市百工百業挺改革活動，昨晚在廣龍餐廳舉行，總統府秘書長陳菊到場力挺，呼籲市民將林智堅留在市政府，讓他完成接下來更多重大的市政建設。

呼籲市民將林智堅留在市府

昨晚現場湧進爆滿民眾，支持市長林智堅與十二名民進黨提名的市議員參選人，林智堅一一頒發獎牌給相挺的百工百業團體。

陳菊表示，新竹市民很有福氣，選出這麼會做事的年輕優秀市長，加上柯建銘總召在立院極力爭取建設預算，讓新竹市民都有很深的感受。

陳菊說，日前林智堅在民進黨中常會報告改善隆恩圳等工程，把新竹市打造成一個美麗的綠色廊帶，許多中常委聽完大感佩服，甚至起立鼓掌，蔡英文總統更是笑滿懷，深深為新竹市民選出的這個優秀市長為榮。

陳菊說，未來新竹市還有兒童醫院、竹科Ｘ計畫、國際展演中心、總圖書館等許多重大建設計劃有待推行，「蓋厝蓋一半，師傅不能換！」她大聲疾呼市民將林智堅留在市府，同時讓民進黨提名的十二名市議員參選人揮出全壘打。

陳菊說，她曾經問蔡總統，許多改革事項，何不等連任後再放手來做？但總統說，她身負將近七百萬票的選民託付，為的就是改革不能再等，所以她絕對不能像以前的總統一樣和稀泥，儘管改革困難，她還是堅持向前行。

林智堅：4年已爭取百億建設預算

林智堅說，四年來他為新竹市爭取約一百億元的競爭型預算，且還債十五億元，想起剛接任時要面對無米之炊的困境，實在相當困難，但他不僅率市府團隊撐過難關，還屢屢爭取到建設經費，讓新竹市脫胎換骨，近來在各項民調評比中，施政滿意度都名列前茅，他要感謝市民對他的肯定與支持。

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