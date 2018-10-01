〈北部〉《桃園》客家紅麴雞腿排便當 中壢火車站限量賣

2018-10-01

〔記者李容萍／中壢報導〕台鐵繼去年增設桃園站販售台鐵便當後，中壢販售點也於昨天開賣，每日限量販售五百個，銷售時間為每日上午十點至下午二點及下午四點至晚間六點半，配合中壢為客家第一庄，特製客家風味的「客家紅麴雞腿排便當」，每日限量廿個。

市長鄭文燦、參選市長的立委陳學聖與立委蔣絜安、鄭運鵬、鄭寶清、台鐵管理局長鹿潔身等昨主持揭牌儀式，也跟著旅客一起排隊買便當。

日限量20個 每個賣120元

台鐵餐旅服務所總經理黃士弦表示，台鐵便當在全台有四十六個販售點，新開張的中壢站點除販售六十元、八十元、一百元價位排骨便當及八十元的素食便當外，另販售萬能科技大學研發「客家紅麴雞腿排便當」，主菜以無骨雞腿排以紅麴醃漬入味，加上松阪豬肉片、客家福菜筍片、九層塔風味蛋等配菜，每份賣一百廿元。

鄭文燦說，早期台鐵便當為隨車販售，是台灣人共同的記憶，他的父親在糧食局服務時，糧食局鄰近桃園車站，小時候陪著父親出差的最大享受就是吃台鐵便當，後來就讀建國中學時第一年通勤，每天往返桃園車站、萬華車站，最大的享受也是吃台鐵便當，因此對吃法很有心得，例如要先從豆干、酸菜及滷蛋等配菜吃起，最後才享受排骨的滋味。他也宣布將在機場捷運選擇適當地點販售台鐵便當。