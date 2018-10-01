〈北部〉《桃園》八德棒壘球運動園區 規模冠全市

2018-10-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕占地約二公頃的八德棒壘球場去年六月落成啟用，市府體育局持續推動的第二期管理中心工程，並利用八德棒壘球場周邊剩餘土地進行第三期生態公園工程，上週陸續完工啟用，增加民眾休閒空間。

體育局長夏金興表示，八德棒壘球場工程去年完工後，隨即進行第二、三期工程，兩項工程投入四千萬元，打造一個有棒壘球場、管理中心及生態公園的休閒運動園區，管理中心空間約一五○坪，採農舍造型建築，可提供棒壘球場舉辦比賽時的行政空間，同時將瑞興里集會所納入，兼供里民交流、集會使用，是全市六座棒壘球場中最具規模的管理中心。

水花園成里民休憩「好所在」

夏金興說，生態公園工程利用八德棒壘球場周邊剩餘土地，結合運動與生態，設置生態公園，種植綠林、原生水草及卅七棵包括吉野櫻、八重櫻及富士櫻不同品種的櫻花，並放入原生魚種七星鯉，成為八德棒壘球場的水花園。

6座棒壘球場 均可辦國際賽

夏金興指出，桃園升格後已陸續在中壢青埔完成兩座，新屋、八德、觀音及楊梅等區各完成一座棒壘球場，全市已有六座棒壘球場，規模都可舉辦國際賽事，但其中僅八德棒壘球場的腹地較大，可興建具規模的管理中心，其餘球場只有簡易牛棚及管理室。其中，青埔二座棒壘球場由體育局管理，其餘由各區公所管理，體育局另正規劃在平鎮區雙連坡增建一座棒壘球場。