〈北部〉《桃園》149萬人次到訪 地景藝術節破紀錄

2018-10-01

〔記者李容萍／桃園報導〕為期十七天的第六屆「桃園地景藝術節」，昨晚在青塘園水上劇場「水young桃源」歌舞詠讚、炫目煙火下圓滿閉幕。市長鄭文燦宣布，因民眾參觀熱烈、達一四九萬餘人次，創下歷年之最，為了讓在地特色走向國際舞台，扣除借展、由社區和學校合作的展品外，約有半數大型藝術裝置將留置現地繼續展出。

一半藝術裝置 原地續展

鄭文燦表示，桃園升格後，市府擷取日本「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」等節慶的成功經驗，將桃園地景藝術節透過藝術家打造環境藝術裝置，也讓居民參與創作，帶動地方創生，並凸顯在地的文化、生態，找回人與土地間最自然、親切的那份感情與記憶，今年推出《慢遊富岡》、《藝遊中壢上河圖》及《水young青塘園》三大展區、展出五十件大型裝置藝術品，其中《慢遊富岡》展區呈現老車站、老倉庫、老街、伯公岡、民生陂、三連陂，以及整個客家小鎮的風景，約有半數大型藝術裝置將留置現地繼續展出。

鄭文燦說，桃園地景藝術節如同「沒有圍牆的美術館，沒有舞台的劇場」，已成功打造桃園文化品牌，每在一個地方舉辦，其他行政區會爭取下一次舉辦，明年的舉辦地點將由文化局評估後宣布。

富岡白鷺鷥 打卡最夯

地景藝術節期間，網友盤點認為富岡老街三連陂旁以不鏽鋼圓管打造近九公尺高的「粼粼波光、翩翩白影」白鷺鷥，鏤空的造型設計讓作品保有空間的穿透性及視覺輕盈感，自然融入田園的地景之中，是今年最夯、最熱烈的打卡勝地。

富岡老街區民生陂塘旁的「水漾飛機」，將巨大高聳的飛機矗立在陂塘的水面，與富岡火車站周邊農會倉庫外牆創作「富岡風景—光陰的故事」，將過去地方百姓生活以塗鴉方式呈現，同樣是遊客打卡熱點。

青塘園展區草地的巨型作品「桃機一號」，展出前雖引來地方抗議聲浪，考量多數遊客給予好評，和同展區像陽光下閃耀著銀色水珠的「源起」作品，均是此區最美的亮點，文化局都將留置現地長期展示。