〈中部〉中國香菇走私害生計 蔡英文承諾嚴查

2018-10-01

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文昨至新社區與台灣菇類發展協會理事長陳宗明及農友等座談，了解地方產業困境及需要政府如何協助，隨後轉往東勢老人福利服務中心與客家婆婆媽媽下午茶，品嚐客家料理；農友反映中國香菇走私嚴重，要求政府設法杜絕，另延長新社花海時間，以復興新社區的觀光產業。

私訪新社 接受菇農反映

陳宗明表示，蔡總統昨天是到行政院中部辦公室執行長方昇茂位於新社區的別墅，與十多名在地農友等座談聊天，以了解地方產業需求。

陳宗明向蔡總統反映指出，中國香菇走私來台嚴重，影響台灣菇類業者權益，尤其，有高雄的大盤商，十多年來都以中國香菇假冒越南香菇，進口到台灣，致全台各地充斥中國香菇，希望政府嚴查，杜絕中國香菇走私來台，以保障本土業者。

挽救商機 拉長花海展期

與會農友則向蔡總統反映，新社花海原本為新社區帶來大批遊客，自從市府將花毯節移到后里區舉辦後，每年新社花海僅舉辦兩週時間，遊客大不如前，業者生意難做，希望政府協助。

據與會者轉述，蔡總統獲知後，當場指示方昇茂研議協助農友。蔡總統待了大約一個鐘頭，並未談及選舉僅在離去時，打趣指出「方昇茂提醒我，要大家支持市長林佳龍」。

隨後，蔡總統轉往東勢老人福利服務中心，與兩百多位客家婦女喝下午茶，客家媽媽們特別準備了客家爌肉、燒酒雞及芋粿等與總統分享，大家邊吃邊聊長照及東勢新丁粄節等議題，蔡總統則不忘推銷「浪漫台三線」政策，鼓勵青年返鄉。