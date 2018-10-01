〈中部〉單車產業嘉年華 上千車友悠遊東豐綠廊

2018-10-01

〔記者歐素美／台中報導〕市府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動「單車產業嘉年華」，昨在東勢客家文化園區熱鬧登場，活動現場除有東豐自行車綠廊單車逍遙遊外，還有超過四十攤的自行車及運動用品展售、單車健檢等，氣氛熱鬧；今年並特別設立曾獲經濟部頒發台灣精品獎的「台灣精品展示館」，讓民眾進一步了解在地自行車產業堅強的研發實力。

台灣精品展示館助陣

副市長林陵三致詞時指出，現場看到這麼多企業參與，除了知名的自行車業者捷安特、極點、鑫元鴻、久裕興業科技，還有迪卡儂、微笑等運動用品，從自行車擴大到運動相關產業，市府期望透過政策結合自行車運動及觀光，積極建構四條環繞全市的自行車道，鼓勵全民參與單車騎乘運動，努力打造台中成為自行車城市。

台日車友聚集歡喜遊

觀旅局長陳盛山表示，「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動，自九月九日起延續一個月，以打造台中單車月，廿九日在外埔區鐵山腳單車運動村舉辦「花Young兒童單車日」，吸引五百位小朋友參加；「單車產業嘉年華」昨更聚集上千位車友分別騎乘東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道。

除國內車友外，日本愛媛縣觀光交流局局長宮本泉也率領同仁來台騎乘，日本鳥取縣、廣島縣、大分縣中津市等官方也皆派員參與；壓軸活動「二○一八時代騎輪節」，則於十月七日登場，今年再度由台中市政府前廣場出發，經典的一百公里路線，已吸引逾五千人報名，將從台中市區騎進海線，體驗「山味、海味、台中味」。

規劃騎單車暢遊花博

另因應「台中世界花卉博覽會」將於十一月三日開幕，觀旅局並特別規劃串連豐原、后里、外埔三大園區的單車路線，鼓勵遊客以單車暢遊花博，享受慢遊樂趣。