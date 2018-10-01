〈中部〉南開對面土地怎用 林明溱、洪國浩槓上

2018-10-01

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕藍營南投縣長參選人林明溱昨在草屯競選服務處成立大會中強調，縣府要在南開對面土地闢建「手工藝智慧產業園區」，而該園區土地若能出售會有二十億的收入，縣長是「讓墳墓變黃金」。綠營縣長參選人洪國浩則認為，植物公園及周邊土地是運動公園用地，區內生態豐富，附近都是學校，闢建工業區根本不合分區使用。

林︰賣地闢手工藝智慧產業園區

國民黨尋求連任南投縣長的林明溱，昨與草屯鎮長參選人簡景賢、縣議員參選人李洲忠和唐曉棻，共同舉行競選服務處聯合成立大會，地點選在簡景賢競選總部外。

林明溱除以雞帶小雞之姿拉抬簡景賢等三人，並稱第三次參選草屯鎮長的簡景賢很有氣魄，草屯鎮要選能配合縣長的鎮長地方建設才能推動，像縣府大力規劃物公園與周邊縣有地，闢建為「手工藝智慧產業園區」，現任鎮長洪國浩就一直阻擋。

林明溱說，洪國浩一直說要做生態公園，但做綠地無法帶來收益，若作為手工藝智慧產業園區，能帶來就業機會，且土地出售後有廿億進帳，大家要支持這項「墳墓變黃金」計畫。

洪︰區內生態豐富應建運動公園

對於林明溱規劃在植物公園周邊土地做「手工藝智慧產業園區」，洪國浩持反對立場。他認為，該土地是虎山溝上游，又是斷層帶，中區水資源局更調查出區內有極豐富的生態。而附近都是學校，依都市計畫法規定，公有地應優先指配作為公共設施，加上附近都是學校，不合分區使用，更讓人擔憂是否會為文教區帶來污染。

洪國浩說，草屯鎮工業用地還有近廿公頃未開發，大可使用這些用地來設廠，不應在草屯鎮市區欠缺公園的情況下，出售公有地設工廠。