〈中部〉能源轉型關鍵 蔡英文挺魏明谷

2018-10-01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文昨天來到彰化伸港福安宮參香，並全力推薦民進黨籍的彰化縣長魏明谷。她強調，台灣正要邁向能源轉型的關鍵時刻，彰化縣就是能源轉型成敗的關鍵，支持魏明谷，讓彰化成為風光大縣，台灣走向非核家園！

在三年前，伸港福安宮歷經火劫，正殿付之一炬，目前仍在重建中，蔡英文昨天到伸港福安宮，由伸港鄉農會理事長陳秀菊、福安宮管委會常務監事王萬發等人陪同參拜，許多熱情民眾排隊等著要跟蔡英文握手。

102歲嬤唱望春風歡迎小英

蔡英文隨後前往鹿港拜訪一○二歲人瑞許黃退，送上總統府金鎖片與禮品，百歲人瑞還特地親手做芋圓跟大家分享，現場還唱了「望春風」，在場都拍手叫好。

蔡英文說，她任內大力推動能源轉型，未來再生能源將會佔二成，彰化縣有很好的日照、風力的先天條件，不只是「風光大縣」，所賺的錢可以提供「綠能午餐」，以及托育、敬老等等福利，未來也能提供優質就業機會，讓綠能產業創造「綠領新貴」。

蔡英文強調，台灣要完成能源轉型，彰化是「關鍵中的關鍵」，這次選舉的關鍵也是彰化，因此要支持魏明谷，讓彰化成為風光大縣。魏明谷表示，彰化縣綠能招商已超過一兆元，未來將以發電規模超過課徵五％營業稅，還有租金收入，未來彰化將是綠能首都！