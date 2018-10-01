〈中部〉研擬農民年金 賴揆：不取消老農津貼

2018-10-01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長賴清德昨日出席台灣農業產學聯盟年會致詞時強調，中央將研擬農民職災保險、農業保險、農民年金，已請農委會研擬中，希望讓農民從事農業時和退後生活獲得保障。農委會副主委陳吉仲會後表示，農民年金是保險制，農民須繳保費，而將來領農民年金與領老農津貼不衝突，老農津貼並不會被取消。

職災保險、農業保險 也在研擬

行政院長賴清德昨在台灣農業產學聯盟年會表示，台灣農業遇到第一個困難是台灣加入WTO，現在則因氣候變遷而影響收成和安全，行政院正在研擬農民職災保險、農業保險和農民年金，讓農民若因工作受傷、因天災造成農損都有保障，退休生活也會更有保障。

洪國浩求助三事 農委會允協助

草屯鎮長洪國浩昨也以曾擔任兩屆南投農田水利會長的身份獲邀致詞，他提出須請中央全力協助的三件事，包括：解決非灌區的農業用水權益、將原墾地還給原墾農民、請台糖釋出部分土地給青年農民承租耕作。

會後賴清德接受記者採訪時表示，洪國浩的建議大多是行政院現在研擬的計畫，而催生農民年金是農委會積極研擬的重點。

從農時和退休生活 可獲得保障

農委會副主委陳吉仲隨即補充，農民年金與國民年金一樣都是要繳保費，現在有領老農津貼的農民未來投保農民年金，老農津貼並不會被取消。

至於洪鎮長所提的三件事，除原墾地問題較棘手，非灌區的農業用水是農委會在努力做的事，而青年農民欠缺的就是土地、資金和技術，農委會全力提供協助，農委會已有獲得一席台糖董事，會積極協調台糖土地承租給青年農民耕作。