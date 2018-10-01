〈中部〉李進勇、涂醒哲、翁章梁成立總部 小英、賴揆站台

2018-10-01

〔記者林國賢、廖淑玲、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕民進黨雲嘉嘉三縣市長參選人昨天都成立競選總部，總統蔡英文與行政院長賴清德南下助選，蔡英文在雲林表示，雲林縣農業產值、綠能裝置與長青食堂密度都是全國第一，鄉親一定要支持第一名的縣長李進勇；兩人並在嘉義市合體幫涂醒哲站台，小英稱讚涂「很骨力」，認真施政，端出鐵路高架化開工等十大政績，期待他高票連任；賴清德則推崇翁章梁從學生時代就參與農運、社運與學運，最懂得基層聲音，是最佳的嘉義縣政掌舵人選。

雲林稱讚李進勇 第一名的縣長

雲林縣長李進勇、斗六市長參選人林慧如暨五合一聯合競選總部昨天成立，蔡英文、立法院長蘇嘉全、立委劉建國等人到場力挺，場面熱鬧。

蔡英文表示，上次來雲林宣布關於水井規費中央會修法免繳，卻聽聞雲林仍在謠傳選後會復徵，她要大家有信心，別被假消息影響，一定要支持李進勇，給他公道。

李進勇說，四年前他提出農業首都與綠能首都，其中農業產值連續三年第一，亞洲最大綠能光電區也在台西。

嘉市力挺涂醒哲 惦惦做最實在

在涂醒哲競選總部成立大會，蔡英文稱涂是「惦惦做」的人，有些人卻誤解，一度讓她為嘉義市選情煩惱，但涂「很骨力」全力以赴認真施政，端出十大政績，每項政績都實實在在，稱讚涂的表現越來越好，期待他高票連任。

賴清德則說，他聽聞嘉義市現在流行一句話「買水果挑選水的，選市長選不淹水的」，稱讚涂的施政成果豐碩，其中「水清，溝通，空氣好；路平，燈亮，顧健康」等績效卓著，且任內還清嘉義市債務，認真又用心，值得市民繼續支持。

嘉縣推崇翁章梁 最懂基層聲音

翁章梁昨在朴子市成立競選總部，賴清德、蘇嘉全、嘉義縣長張花冠、前立委蔡式淵等人到場，賴清德推崇翁章梁最懂得基層聲音，日前八二三水災他前來勘災時，翁在一旁聽取災民心聲與批評，再轉達給行政團隊，這種不以選舉出風頭為目的，是最佳的嘉義縣政掌舵人選。

翁競選總部主委、立委陳明文說，嘉義縣自二○○○年以後終結派系政治，現在民進黨綠色團隊升級為「行動綠團隊」，距投票只剩五十幾天，不要再彼此批評攻擊，要一致對外，凝聚力量。