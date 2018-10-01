〈中部〉有橋無路17年 大林仁堅橋終於通車

2018-10-01

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義市嘉邑行善團二○○一年援助嘉義縣政府完成位於大林鎮平林里下潭底的「仁堅橋」，但十七年來遲未解決引道牽涉私人土地的問題，形成「有橋無路」，經協調，今年終於取得全數地主同意提供土地建置引道，昨天舉行通車典禮，縣府並宴請行善團義工及無償捐地的地主，表達感謝。

地主不同意 南端引道遲未施作

嘉邑行善團理事長蔡萬華說，仁堅橋當年落成後，因南端出入處行經私有地，地主不同意施作引道，形成「有橋無路」，經嘉縣議員吳思蓉、大林鎮代理鎮長葉和平等人斡旋，去年地主同意無償提供土地，讓工程復工，今年初又因南端引道侵占到私人土地，致工程再度延宕，直到取得用地才順利施工，堪稱好事多磨。

仁堅橋全長卅一公尺、寬十五公尺，造價六百一十二萬餘元，引道總長一百一十公尺，工程經費四百廿八萬元，其中四百零七萬元由嘉邑行善團支出，廿一萬元的設計監造費由縣府支應；昨通車典禮由縣長張花冠及地方人士焚香祝禱後，鑼鼓、舞獅前導鄉親走一小段路，象徵啟用。

縣府建設處長林永福說，嘉縣近三年來改建卅座橋梁，其中廿五座由縣府設計，再分別由嘉邑行善團、何明德行善團出資改建；大林鎮鄉道嘉一一四線的「百善橋」、「中坑二號橋」因橋體老舊，已完成重建設計，下月由嘉邑行善團施工，明年六月前完工。