〈南部〉機器人創意賽 比拚「接龍軌道」

2018-09-30

〔記者楊金城／官田報導〕二○一八全國自走車競速暨機器人創意大賽，昨在官田區勞動部勞動力發展署雲嘉南分署「開戰」，四百九十六支隊伍、逾千名選手同場較勁，互尬機器人，考驗選手從程式設計到零件組裝的能力，現場加油聲此起彼落，熱鬧有趣。

勞動部長許銘春與勞動力發展署署長黃秋桂主持開幕，並現場體驗操作機器人，與來賓進行一場機器人足球友誼賽。

許銘春指出，機器人與自動化技術是未來發展趨勢，也是政府重點發展產業政策，透過此次競賽，提供青年學子交流觀摩機會，也能展現應用機械、電子、電機、程式設計等跨領域知識的整合實力，有助於智能產業人才教育向下扎根。

「機器人接龍軌道賽」是今年創意大賽首創項目，參賽者需用五個軌道板即時接龍、排列，使機器人依循路線快速抵達終點是致勝關鍵，考驗選手戰術與團隊合作默契。現場宛如機器人大軍壓境，難得一見，比賽過程中，有的機器人一路順遂、有的罷工，讓操控的選手忙得不可開交，過程緊張又趣味橫生。

比賽結果揭曉，「自走車拐彎抹角」大專組冠軍義守大學程宇謙、程綺佳，青少年組冠軍台中嘉陽高中蔡宜臻、蔡維家；「自走車避障」大專組冠軍高苑科大王智彥、林宗民，青少年組冠軍高雄國光高中李旻哲、李旻逸。

「機械手臂車」冠軍彰化秀水高工傅茂至、黃柏綱；「機器人接龍軌道賽」冠軍高雄大榮中學張庭岳、鄭杰翔。