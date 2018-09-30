〈南部〉《台南》民團合辦「市長給問嗎？」4選將接招

2018-09-30

〔記者邱灝唐／台南報導〕由公民團體合辦的「台南市長給問嗎？」昨日登場，四位到場的參選人接受市民提問並闡述政見，不過，活動採參選人輪流上台的形式，也讓現場火藥味少了幾分。

保存歷史建築 各提對策

「台南市長給問嗎？」採取單一參選人上台抽問題與回答現場提問的方式進行，而在六大類、廿五題預備問題和提問中，文化及觀光方面最受關注。到場的民進黨籍參選人黃偉哲、國民黨籍參選人高思博、無黨籍參選人蘇煥智和許忠信，都對保存歷史建築及街區有所表態。對此，黃認為應採跨局處的方式進行，而政府也該展現更積極的態度與公民團體合作；高強調可師法國外，發放特殊車牌限制外車進入，以及設置建材銀行，降低修繕老屋的成本；蘇表示應成立專責單位管理歷史街區，若有老建築不符合歷史建築的條件，也該以準歷史建築的角度看待；許則著眼於溝通，向屋主展現誠意。

現場因參選人沒有互動機會而少了幾分火藥味，但黃偉哲、高思博及蘇煥智仍被問及「可能失分」的議題，分別是大創案、婚姻平權及龍崎掩埋場。黃重申絕對沒收賄，歡迎質疑者提出確切證據，而非剪接過的錄音帶，他未來也會向惡意指控者提告。高強調，不論性向為何，任何人的法律保障權益都不該受損害，只是同性結合關係不必然要用民法加以定義，可另立專法保障。蘇澄清，他從頭到尾都沒有支持興建掩埋場，儘管該案的水土保持計畫在其縣長任內通過，但不代表同意興建。許忠信則回答「投你的五個理由」，並提起當年是他力擋會計法修正案，才讓許多民代無法除罪，而這正代表他經過考驗的人品。

林義豐、陳永和未出席

至於無黨籍參選人林義豐因故未到現場；陳永和則不滿主辦單位為配合某些參選人的行程而更改流程，表示如此不尊重人民的活動，沒必要參加。