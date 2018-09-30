〈南部〉義演助德蘭 清韻合唱團12年捐150萬

2018-09-30

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕由一群民歌愛好者所組成的清韻合唱團，每月定期義演，為弱勢籌募善款，自二○○七年迄今，累計已捐助一百五十萬元給玉井區天主教德蘭啟智中心，用優美的嗓音做公益，全力匯聚愛的能量，令人感動。

德蘭啟智中心成立卅週年，服務對象包含早期療育、十八歲以上身心障礙者，以及社區長輩等，由於經費拮据，需要社會愛心人士的支持，清韻合唱團昨捐贈近期義演所得，加上自掏腰包的善款，共廿萬元，給予學員們最實質的幫助。

德蘭小朋友先以迎賓舞為捐贈儀式開場，接著播放近十二年來的回顧影片，感謝清韻不間斷地捐助，最後雙方再進行共融傳球遊戲，並彩繪手印同樂。

清韻是在十二年前為德蘭啟智中心教保大樓整建義演，開啟為愛而唱的公益服務，這段美麗的緣分也延續著。

成員愛好民歌 公益演出逾300場

德蘭啟智中心主任楊美華表示，近十二年來，清韻公益演出超過三百場，不僅忙碌工作、照顧家庭，還努力投入社會公益，真的很感動。

清韻於一九八四年成立，團長張百潭指出，當時是由南亞工專的學長姐與學弟妹所創，後來加上好朋友，每週固定練唱，因興趣而結合，目前有十五人。

張百潭說，成員來自各行各業，都是愛好民歌的五年級生，為了幫助德蘭啟智中心及其他公益團體，每月第二個週休假日就會一起為愛而唱。

張百潭指出，這些年來，將義唱所得及企業邀請的演出費全數捐出，幫助弱勢，希望能拋磚引玉，喚起更多愛的能量；他笑說，其實捐出的金額，他們並未特別記錄，就全力以赴去募款，反而德蘭有統計，但無論多少錢，都是大家的心意，要讓社會更美好。