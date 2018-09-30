〈南部〉上半年空污減量 空污費少3千萬元

2018-09-30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市上半年空污減量，以硫氧化物減量最多，比去年同期減少近一成八，相對空污費也縮水三千萬元，市府環保局表示，八成用於工廠稽查及檢測，民眾最關心的搭乘大眾運輸優惠措施，市府今年將研議續推好康政策。

硫氧化物 比去年減少近一成八

高市今年一至六月硫氧化物排放量比去年同期減少一千八百三十二噸，減幅達十七．八％，碳氫化合物則減少九百三十一噸，減幅達十二％，氮氧化物也減少一千四百八十七噸，減幅八．九％，其中減量八成五以上來自大廠。

環保局表示，工廠各污染物排放量明顯降低，空污情況比往年大幅改善，以興達電廠為例，硫氧化物半年減少七百七十二噸、氮氧化物減少九百九十三噸，根據七、八月數據顯示，工廠仍持續減量中。

值得一提的是，空污費是根據工廠污染物排放量收費，污染排放量變少、空污費自然減少，相較於去年一整年空污費收入三．八六億元，今年上半年工廠空污費收入一．五九億元，比去年同期減少三千萬元。

局長蔡孟裕表示，環保局多管齊下策略奏效，包括要求興達電廠秋冬減煤二成，上半年實際生煤使用減少二十．五％，加嚴燃燒設備排放標準取代生煤條例、總量管制、秋冬空污費率調升等措施，促使廠商減少污染排放。

三月起 空污指標明顯改善

蔡孟裕指出，空污減量也反映在空氣品質上，高市自今年三月起空污指標明顯改善，包括PM2.5紅色警示天數未再出現，一至八月二氧化硫平均濃度減少十四％，PM2.5減少十二％且超標紅色天數降至十四，創下歷史新低紀錄。