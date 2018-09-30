〈南部〉衛武營公園最後200米圍牆 年底拆除

2018-09-30

〔記者王榮祥／高雄報導〕為打造衛武營公園整體友善環境，完成由軍營轉型公園綠地最後一塊拼圖，高雄市政府計畫將衛武營最後兩百公尺圍牆全數拆除，並同步進行人行空間改善，預計今年底動工。

進行人行空間改善 年底動工

衛武營原為新訓中心，一九七九年軍事會議裁定不再做為軍事用途，各單位陸續遷移，共釋出近六十七公頃空地，經衛武營公園促進會爭取，其中四十七公頃規劃為都會公園，二○○六年動工、二○一○年完工，另十公頃闢建衛武營藝術文化中心，預計今年十月啟用，餘十公頃屬特商區。

鑑於藝文中心即將啟用，原軍區轉型進入最後一哩路，高雄市政府計畫將靠近藝文中心的最後一段圍牆全數拆除，同時改善人行空間，串連都會公園每個空間，也搭配藝文中心整體氣氛。

先拆除靠近三多、輜汽路約百公尺

工務局說明，最後一段圍牆在國泰路、南京路到輜汽路，全長約兩百公尺，考量藝文中心十月啟用後有一連串活動，原則上會先拆除靠近三多、輜汽路約百公尺，設定明年五月完工，另一半將再與藝文中心討論動工期程等細節。

工務局表示，圍牆拆除後，將大幅提升衛武營園區視野及通透性，經過人行道更新整理及公共設施帶來的空間，也會提供市民更安全、舒適的行走動線；改善後的國泰路人行道更將串連大眾運輸、藝文中心、綠地公園、鳳山體育園區及社區通學道，形成藝術與綠意交織的人行路網。

總經費一○七億元，費時七年才完工的衛武營藝術文化中心，預計十月十三日正式啟用，結合衛武營都會公園，將成為高雄、甚至南台灣的藝文與觀光新地標。