〈南部〉劉櫂豪後援會成立 饒慶鈴公布原民政策

2018-09-30

〔記者張存薇／東河報導〕台東縣長選戰逐漸升溫，民進黨參選人劉櫂豪昨天起鄉鎮後援會陸續成立，東海岸三鄉鎮民眾熱烈參與，誓言翻轉台東，劉櫂豪也強調，以自己中央歷練、地方深耕的歷練，有信心帶領台東邁向更好的未來。國民黨參選人饒慶鈴則參加「卑南族原住民族教育中心」揭牌，她表示，原住民族文化是台灣重要的資產，未來會盡全力保存原民文化，讓台東成為全台最尊重原民文化的縣市。

劉櫂豪鄉鎮後援會昨天由東海岸三鄉鎮出發，上午在隆昌活動中心率先成立東河鄉後援會，下午則分赴成功鎮、長濱鄉，一一頒發證書給東河鄉後援會會長陳重勝、高文良，成功鎮後援會會長賴榮義、徐芳浩，長濱鄉後援會會長葉來發、潘聰松等幹部。

他也強調，擔任立委努力以赴，而中央重視台東，近兩年台東縣預算大幅增加，交通等重大建設也加速啟動，從二○○五年開始，今年是第五度參選縣長，十多年來雖然落選四次，但卻是對他成長很重要的人生經驗，再加上歷任法官、副縣長及立委等工作，當選縣長後，有信心帶領台東邁向更好的未來。

饒慶鈴則公布原住民政策，她強調，未來她會盡全力保存各族的原民文化，讓台東成為全台最尊重原民文化的縣市，當選縣長後，將設立文化資產管理中心，積極保留珍貴的南島文化，並透過創意故事的包裝、行銷，讓原民文化被更多人看見及學習。

饒慶鈴說，未來會大力推廣與執行「部落工作假期」與「部落深度旅遊」，透過各大社群平台，吸引外縣市甚至國外背包客前來學習、觀摩；在充分尊重原民文化為前提下，讓部落觀光穩定發展，原民青年得以返鄉就業，穩定部落人口，也創造永續部落經濟。