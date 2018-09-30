〈南部〉台東宜居社區競賽 金峰鄉五連霸

2018-09-30

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣政府為鼓勵鄉鎮社區打造宜居的台東，持續推動「宜居社區競賽」，今年競賽結果揭曉，金峰鄉在「鄉鎮大獎」中再度奪冠，延平鄉、池上鄉分獲亞、季軍，冠軍五連霸的金峰鄉長宋賢一表示，鄉公所成立社區營造推動委員會外，更自辦高額獎金的社區評鑑及清潔競賽，以提升鄉內各社區發展。

延平、池上鄉 分獲亞、季軍

台東縣長黃健庭表示，為提升縣民健康、提高縣民壽命，並打造台東為適合居住的縣市，二○一三年起推動「宜居社區競賽」，鼓勵社區從健康生活、環境整潔、預防酒駕等面向入門，參加競賽的社區數由第一年的二十七個，至今年已增加到七十七個社區，全縣有半數社區參與，更有許多社區在展現明顯進步。

推動5年 全縣有半數社區參與

結果公布，延平鄉桃源社區獲「陽光社區」，池上鄉福文社區獲「整潔社區」、卑南鄉利嘉社區、關山鎮中福社區、金峰鄉正興社區、池上鄉福原社區、金峰鄉賓茂社區分獲「安心社區」、「安全社區」、「友善社區」、「藝文社區」、「景觀社區」獎。

社區大獎則頒給多面向均衡發展的社區，長濱鄉大俱來社區有三個面向表現優異，獲得社區冠軍，關山中福社區、金峰鄉賓茂社區分獲亞、季軍。

鄉鎮大獎五連霸的金峰鄉，由鄉長宋賢一在競賽結果發布會上分享社區營造撇步，宋賢一表示，金峰鄉公所成立社區營造推動委員會外，亦成立志工團、高齡友善推動委員會，更在鄉內所有公共區域栽種花草，免費提供鄉民索取花草苗木，妝點家園。