〈台北都會〉柯再提還債 李錫錕︰當選請柯當財長

2018-09-30

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕親民黨台北市松山、信義區議員參選人洪士奇昨上午成立競選總部，台北市長柯文哲到場支持，隨後一同前往奉天宮參拜祈福。柯文哲一向將任內還債五二○億元視為重要政績，昨在致詞時又提起，甚至酸批評他的人：「不同的政黨會有各種批評，其實有很簡單一句話，你要是看不順眼，你也可以去還錢啊！」

競爭對手、無黨籍台北市長參選人李錫錕相當不以為然地說，台北市民不要一個只會還錢的市長，而是會活絡經濟、讓人民賺錢的市長，如果柯文哲的專長在於還錢，那「我當選後再邀請柯文哲當我的財政局長」，為北市財政把關。

柯︰看不順眼 你也可以去還錢啊

柯文哲昨上午九時到洪士奇競選總部，致詞時表示，財政局長陳志銘有向他報告，下個月能再還二十億元，等於可還五四○億元，但不同的政黨仍有各種批評，其實有很簡單一句話，「你要是看不順眼，你也可以去還錢啊！」

至於為何挺洪士奇？柯說，洪曾任新竹市衛生局長，薪水不到醫生的一半，這需要有相當程度的理想，而洪已選第四遍，每次都差一點就選上，再催一下票就上了，尤其台灣邁向老年化社會，更需要有醫生背景的議員才能因應，因此認為洪是台北需要的人。

柯批目前醫療系統 以獲利為目標

另，國際扶輪三四八一地區昨邀柯文哲演講，柯從當醫生談到當市長的點點滴滴，他批目前醫療系統不是以最有效率的狀態存在，是以獲利為目標，「醫術越好越賺不到錢，用簡單方法把你治好賺不到錢，就要讓你洗腎、用呼吸器，最好住加護病房幾天」。柯說，這反映台灣政治問題—大家都知道對錯，卻沒人做對的事。