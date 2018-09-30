〈台北都會〉大安森林公園咖啡館BOT 最快年底招商

2018-09-30

〔記者黃建豪／台北報導〕十月一日為國際咖啡日，台北市為響應「台北國際咖啡日」，九月二十九日、三十日兩天在台灣大學校園舉辦假日咖啡市集，台北市長柯文哲昨受邀到場，透露「希望把整個大安森林公園花個幾億，全部把它弄到非常漂亮的庭園，然後可以坐在裡面喝咖啡」。北市公園處也證實，大安森林公園咖啡館ＢＯＴ案，最快年底可公告招商。

國際咖啡市集 今還有一天

台北市今年第二度舉辦國際咖啡市集，在台大舟山路的咖啡市集以「二十四種黑」為主題，找來二十四間店家、來自全世界十二個產區的二十四支咖啡豆，邀請民眾一邊漫步台大校園，一邊品味、認識咖啡；還設有大型雨水冰滴咖啡裝置，讓民眾可參與製作咖啡。

柯發豪語 推大安森林觀光

台北市長柯文哲昨到場體驗沖泡黑咖啡，並品嘗自己的手藝。柯致詞表示，有一次他去大安森林公園，發現整座公園沒有地方可以坐下來喝東西，所以花了幾億元持續精進大安森林公園，除了找來路易莎咖啡進駐捷運大安森林公園站，更希望再設計一些可以喝咖啡的地方，讓台北市有一天可以是「到台北沒有到大安森林公園喝一杯咖啡，就沒有算來過台北」。

按照公園處規劃，大安森林公園咖啡館將以ＢＯＴ方式委外辦理，計畫在公園內緊鄰兒童遊戲區的信義路三段及建國南路二段路口處，打造一間約四十五坪的室內咖啡館，並在周圍草皮設置戶外咖啡座。

公園處青年所主任王淑雅指出，大安森林公園咖啡館正在推動當中，九月中剛開過徵選會，依徵選委員意見修正計畫當中，之後通過財政局與法務局審查，就能送到市長室請市長核定，並公告上網招商。