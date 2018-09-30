〈台北都會〉重劃抵費地盈餘 議員︰淪市府小金庫

2018-09-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市土地重劃抵費地推動多年，累積數百億元盈餘，其中信義計畫區（重劃區）抵費地盈餘款最高達兩百五十億元，竟用於北市府大樓地下停車場、周邊人行道等改善工程，經費高達一千多萬元，引來議員不滿，痛批北市府不循正常公務預算編列工程經費，卻挪用盈餘款，等於使兩百五十億元抵費地盈餘款變相成了市府小金庫，做法離譜。

地政局︰市府大樓改善工程 使用合法

對此，北市地政局表示，根據平均地權條例施行細則第八十四條之一，抵費地盈餘款運用範圍其中一項是為「改善既成公有公共建築物及其附屬設備」，市府大樓屬於這項規定，也向內政部請示過是適用的，因此市府大樓改善工程使用盈餘款絕對合法；但盈餘款受議會監督，若議員認為不符規定，會再進行溝通。

土地重劃後，地主分回的土地會比原本的少，扣除的土地就等於是委託政府辦理重劃的費用，而這些多餘土地除了開闢道路、建設之外，剩餘的就稱作「抵費地」，經政府標售後所得金額就用來負擔重劃費用，若有盈餘，北市府成立專戶，專款專用回饋重劃區地方建設與設備。

全市24區有盈餘款 信義計畫區達250億

據地政局統計，目前公辦市地重劃有四十一區，其中廿四區有盈餘款。市議員李慶元近日審查抵費地出售盈餘款基金預算時發現，信義計畫區盈餘款最多、高達兩百五十億元，但他發現公管中心動用六百九十多萬元，進行市府大樓停車場改善工程，新工處也要支用一千多萬元，改善市府大樓周邊人行道與路面。

李慶元說，市府大樓周邊人行道供大眾通行，外縣市及所有人都可通行，市府大樓停車場也是一樣，並非只供重劃區地主通行，地主把車停在市府大樓停車場也沒打折，為什麼可以動用重劃區抵費地盈餘款？

議員︰市府無限上綱支用 做法太離譜

李慶元還說，市府大樓是政府機關，其改善經費應編列在年度公務預算，若都如此，台北市各地都可以用，無限上綱支用，盈餘款基金等於變相成了市府小金庫，市府這樣的做法太離譜。