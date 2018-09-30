〈台北都會〉重陽敬老金發9億 新北53.5萬人領紅包

2018-09-30

〔記者何玉華、林欣漢／綜合報導〕九九重陽節（今年是國曆十月十七日）快到了，新北市的重陽敬老禮金即日起，採匯款或現金雙軌方式發放，市長朱立倫昨天到板橋區埤墘第一市民活動中心致贈五千元給九十四歲的徐阿份，祝福所有長輩「長命百歲呷百二」。社會局指出，新北市今年發放對象約五十三萬五千餘人，總金額九億多元。

總金額創新高 匯款、現金雙軌發放

高齡社會老年人口日益增加，新北市的敬老禮金預算也不斷提高，二○一七年約四十九萬多人領取，總金額七億九千萬元，今年攀升到五十三萬多人符合領取資格，總金額九億多元再創新高。

朱立倫昨天到板橋區埤墘第一市民活動中心關心長輩領取情形，他表示，新北市的財政狀況不比台北市寬裕，但為了對長輩們表達敬意，仍維持致贈重陽禮金，且尊重長輩的意願，採匯款轉帳或直接發給現金。

65至79歲可領1500元 百歲人瑞發1萬

新北市社會局長張錦麗指出，全市匯款轉帳領取者有廿九萬九八二三人，禮金已在九月二十八日匯入長輩提供的帳戶內；選擇領取現金的有廿三萬五二三三人，透過廿九個區公所，從昨天起由工作人員在各公告地點發放，高齡或行動不便的長者，工作人員會到府致贈並表達關懷。

張錦麗說，新北市敬老禮金是贈予年滿六十五歲的長輩，六十五歲到七十九歲各一千五百元、八十歲至八十九歲是兩千元、九十歲至九十九歲五千元、一百歲（含）以上人瑞是一萬元；現金發放從即日起到十月底止，十一月一日起在各區公所補發至十二月十六日止，十二月十七日至十二月廿八日改由社會局辦理最後補發，逾期不再受理。

基隆市政府社會處老人福利科長蔡惠貞表示，基隆市重陽敬老禮金預計在十月十二日以匯款方式撥入長輩的帳戶，一百歲以上人瑞有七十六人，每位人瑞各六千元及禮品一份；六十五歲以上長者和五十五歲以上原住民，共有五萬九二四三人，各一千元，預計共發出五千九百多萬元。