〈北部〉《花蓮縣議員選舉─第七選區選情分析》平地原住民5搶2 個個來勢洶

2018-09-30

記者花孟璟／專題報導

花蓮縣縣議員平地原住民第七選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉和卓溪鄉），應選兩席，現任議員陳英妹、陳建忠均爭取連任，四年前落選的林聖明再度參選，其他包括時代力量推薦的素人林高捷、無黨籍的瑞穗鄉民代表哈尼．噶照等，五搶二戰況熱烈。

四年前第七選區議員選舉同樣是五搶二，當選的陳建忠、陳英妹分別獲得一六六○票、一五七一票，估算當選門檻需超過一千五百票。

原住民選區有國民黨提名堪稱加持，第七選區參選國民黨員多達三人，國民黨只提名陳建忠，至於爭取三連任的陳英妹、林聖明則是報准參選。其中林聖明曾於二○一○年參選玉里鎮代表、二○一四年縣議員都落敗，只在二○一二年曾補選上玉里鎮代表，此次爭取到報准參選，地方經營已獲得肯定。

瑞穗鄉今年有二人參選第七選區議員，瑞穗鄉溫泉部落的政治素人林高捷，過去在傳統領域、溫泉部落抗爭瑞穗溫泉特定區等議題上相當出力，並擔任立委高潞‧以用‧巴魕剌助理，這次也獲得時代力量提名參選。

瑞穗鄉民代表、阿美族歌手哈尼．噶照也轉戰議員選舉，以無黨籍身分參選，他在代表會任內表現卓越，獲得不少支持，去年九月出任花蓮縣葬儀商業同業公會理事長，未來能否更上一層樓，還需開拓票源。