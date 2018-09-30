〈北部〉《宜蘭縣議員選舉─宜蘭市選情分析》老將固票新秀突圍 19人搶7席

2018-09-30

記者林敬倫／專題報導

下屆宜蘭市選區縣議員參選人數創新高，共十九人要搶七個席次，競爭激烈；老將要爭取連任，得鞏固票源避免選票被瓜分，新秀則力求突圍。

本屆宜蘭市縣議員選舉十四搶七，民進黨提名四人，國民黨提名五人，台聯一人，無黨四人；結果民進黨只當選一席，國民黨當選四席、無黨籍兩席。

民進黨的林志鴻因跑票被開除黨籍，無黨籍楊順木則在選後加入民進黨，國民黨江碧華也因跑票被開除；本屆各政黨席次為，國民黨三席、民進黨一席、無黨三席。

下屆選舉，現任議員江碧華未尋求連任，其餘六人力爭蟬聯；其中，楊順木改以無黨籍參選；就政黨提名來看，民進黨、國民黨各提名四人、時代力量提名一人，其餘十人都是無黨籍；力爭連任的六人，面臨的挑戰不小。

本屆，林志鴻以三千七百餘票跨過最後一席門檻，下屆少了民進黨奧援，選情仍待觀察；民進黨提名黃福生、游國良、吳福田及林麗，時代力量提名林正芳，都不是現任議員，雖有黨的組織資源，但大綠、小綠競合關係，對選票勢必會造成瓜分。

國民黨提名張建榮、黃定和、林岳賢、莊淑如；曾任縣議員的莊淑如尋求東山再起，其他三人都是爭取連任，基層經營紮實。另一位爭取連任的無黨籍林錫明，有農會系統奧援，也有一定實力。

宜蘭市七席議員中，有一席婦女保障名額，這個名額由民進黨林麗、國民黨莊淑如與無黨籍孫博萮三搶一，各有各的優勢。