〈北部〉斥資9億 台鐵花蓮新站10/3啟用

2018-09-30

〔記者王錦義／花蓮報導〕耗時三年、斥資九億元的台鐵花蓮站新建跨站式站體，將在下月三日舉辦啟用典禮，當天發行限量一千五百套的紀念套票，每人限購六套。台鐵花蓮運務段長吳金添說，新花蓮站啟用後，候車空間擴增為現有的六倍，升降式電梯新設六座、電扶梯由六座增至十三座，將可滿足每日五萬人次的旅運需求，另新建連接東、西站的空中自由廊道，可俯瞰軌道、欣賞列車進出及飛機起降。

候車空間擴增6倍

吳金添說，車站採用綠建築設計，明亮通風，新花蓮車站較舊站的一百九十八坪，擴增為一一二五坪，入出站動線分流，車站售票窗口移設至三樓大廳，旅客從三樓剪票口進站，至於到站的旅客走原有地下道出站，紓解花蓮站旅客人潮；連接前後站的「自由廊道」寬度十二公尺，其中六公尺為商店街，不用買月台票也可通行前後站。

可以俯瞰列車進出

他說，一改過去建築設計將景觀與建築分開思考，新花蓮車站以立體思維，把東部好山好水景觀與建築融為一體，「迎客亭」融入「山」和「樹」的意象，四面開闊可觀景且通風，能為旅客遮陽避雨，更結合中央山脈景色，將花東縱谷綠色廊道景觀延伸到站內，地面有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」。

也可欣賞飛機起降

台鐵指出，「花蓮車站」題字由書法家董陽孜執筆，大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美；十月三日啟用的是第一期主體工程，第二期的工程，則將現有的舊站體改建成自行車補給站及出站的通道。

紀念套票同步發售

慶祝新花蓮車站啟用，台鐵局將在開幕當天上午九點開賣紀念套票，以名片式普通車票、加價票、孩童票為主題，且以不同票種搭配各色底紋和中空鉛字，增加典藏價值，重現昔日各種色彩繽紛的票卡，套票定價一百五十元；刻印有「花蓮新站啟用紀念章」也將在花蓮站服務台供大眾蓋印留念；花蓮郵局也在候車大廳設置臨時郵局，為旅客將個人照片現場輸出做成客製化紀念郵票，數量有限售完為止。