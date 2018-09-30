〈北部〉小英挺徐定禎 讓苗栗後發先至

2018-09-30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統昨到苗栗縣參加全民運動會開幕前，到頭屋鄉雲洞宮參拜，民進黨禮讓的無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎等人陪同；蔡英文致詞時強調，新竹市、桃園市及基隆市在民進黨執政後，發展突飛猛進，苗栗發展雖相對落後，但「時間到了」，籲請鄉親支持徐定禎，讓地方政府與中央一起合作，讓苗栗後發先至。

蔡英文說，苗栗有好山好水，是台灣西部很好的休閒好去處，雖苗栗的產業發展，相對於其他縣市在比較後面，但苗栗擁有好的地理位置，北有新竹科技產業、南有台中機械產業的延伸交匯；她認為苗栗除了好山好水，應有更好發展機會，且能後發先至。她於擔任行政院副院長時，曾多次造訪苗栗，就一直想把苗栗的產業發展起來，「現在我是總統，更有能力」。

「苗栗發展的時間到了！」蔡英文說，希望在地縣政府能與中央一起把苗栗產業做起來，讓苗栗鄉親有更多元的選擇，讓年輕人能返鄉安居樂業。她並舉例，桃園市、新竹市、基隆市，在二○一四年縣市長選舉，換了新的民進黨，這幾年來都有非常好的發展，期許苗栗鄉親年底選舉，選出一個能與中央合作的好縣長，讓苗栗有好的開始。

蔡英文說，近年來，苗栗發展最好地方是頭份、竹南，而徐定禎是頭份市長，讓市庫轉虧為盈，有持家能力，且中央對於下階段的產業建設、老幼照顧都有方案，懇請鄉親支持徐定禎，與中央一起打拚。