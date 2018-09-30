〈北部〉全民運開幕 英、德出席鼓勵運動

2018-09-30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕兩年一次的全民運動會，今年由苗栗縣主辦，計有全台廿二縣市、近一萬名選手及教練參加，於昨天下午在苗栗縣巨蛋體育館舉辦開幕儀式，包括蔡英文總統、行政院長賴清德都蒞臨參與，表達對全民運的支持。苗栗縣政府也期盼藉此提倡全民運動風氣，加強推廣各項體育項目，達到促進國民身心健康目標。

蔡英文表示，提倡運動有助全民健康，政府也努力於推動企業贊助運動項目，已收成效，代表政府對運動的重視，也期許選手拿出精彩表現。

賴清德則熱烈歡迎各縣市的選手與教練參與盛會，強調運動有益健康，國民健康國力自然更強大，且運動賽事常能凝聚國民，並為國爭光，祝福活動圓滿完成。

苗栗縣長徐耀昌表示，全民運是全國最大型的綜合性運動賽事之一，縣府於去年開始就緊鑼密鼓籌辦各項準備工作，希望選手能以最佳狀態在運動賽場上表現出最佳狀態。

出動無人機在聖火上投影

苗栗縣政府以「全民體育、躍動苗栗」做為賽事標語，意即全民熱愛運動，齊聚苗栗，展現活力，為健康躍動喝采。縣府於昨天開幕儀式也利用無人機在聖火上投影，虛實交錯更添新意。

全民運賽事有民俗體育、輕艇水球、蹼泳、水上救生、元極舞、沙灘角力、滾球、合球、國術、滑輪溜冰（花式、競速、曲棍球）、慢速壘球、槌球、健力、木球、柔術、太極拳、躲避球、舞蹈運動、原野射箭、巧固球、飛盤、劍道、拔河、龍獅運動、沙灘手球、摔角等，競賽至十月四日止。