〈北部〉新竹公園改造有成 麗池園林啟用

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府耗資六億元整建百年新竹公園，其中麗池園林昨天開放，行政院長賴清德應邀參訪、見證，並出席玻璃設計藝術節開幕典禮。
市府花６億 近4年展新貌
賴清德說，新竹公園建於一九一六年，占地面積約十八公頃，園區內有麗池園林、動物園、湖畔料亭與玻璃工藝博物館等景點，市府自一九九五年起舉辦玻璃藝術節，多為靜態展示，今年增加設計元素，以玻璃藝術為媒介，結合在地企業工廠，訴說新竹歷史文化故事，呈現各生活層面，使玻璃藝術成為新竹市重要特色。
賴揆強調行政院支持竹市建設
賴清德讚許市長林智堅把一元的預算創造出五元的效果，將建設預算交給市府非常值得。他說，林智堅提出改造新竹公園的政見，不到四年就看到成果，在交通部觀光局跨域亮點補助各縣市的計畫中進度最快。行政院支持新竹市絕不手軟，以後重要的建設都算他一份。
林智堅說，採減量、開放、綠地增加、景觀改善等原則，推動新竹公園再生計畫，已完成麗池園林、一．八公里外環步道與百年大階梯，打造寬廣入口意象。未來兒童探索園區將在明年四月開放、動物園則在明年下半年開放，新竹公園一定會成為市民驕傲。
玻璃藝術節開幕 展至十月七日
新竹公園內的玻璃工藝博物館經過整修後，昨天同步啟用，新竹市玻璃設計藝術節也在昨天開幕。今年以「光動LIGHT- DRIVING」為策展主題，在玻璃工藝博物館展出「金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽」得獎作品；在風livehouse則規劃六大展區，展出到十月七日。
新竹市文化局表示，今年金玻獎得獎作品展共展出十五件入選作品，包括單一媒材類、複合媒材類及增設的工業設計類與新秀獎；風livehouse六大展區包括「凝視是光—八道聚焦玻璃的視線」、「設計是光—六組盛裝文化的新單位」、「折射城隍廟—傳統文化的當代透視」、「文化是光—與日本古道具和歐洲文具對映」、「療癒的玻璃—科學與啟蒙的光學」及「藝術是光—波光的漫舞與地軸的聲音」等。