〈北部〉《桃園》1659公路客運3線 明起移撥市府

2018-09-30

〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部公路總局同意將往返八德區到新北市捷運永寧站的1659A、1659B、1659C等三條公路客運，從十月一日起移撥桃園市府管轄，路線編號將變更為713、715、716，預計明年初持市民卡搭乘可享買一送一優惠，不過，由於公路客運票價計算方式與市區公車不同，未來三條路線改為市區公車後，預估票價漲幅至少二、三成。

改制市區公車 明年初票價將調整

市府交通局專門委員林傳乾表示，考量民眾感受，1659A、1659B、1659C等三條公路客運改制市區公車後，三個月內（十至十二月）不會調整票價，預計明年初才會調整；另，公路客運雖然整體票價較低，但無法任意上下車，對民眾來說比較麻煩，未來713、715、716將增設九個站，讓民眾上、下車更方便，納入市區公車後還可享持市民卡買一送一優惠，平均每趟票價與原票價差異不大。

八德區立法委員趙正宇說，花費很多力氣爭取1659A、1659B、1659C等三條公路客運移撥，交通局告訴他民眾受益很大，但票價上漲二、三成他無法接受，會邀集相關單位開會討論，原則上民眾權益不能受損，否則根本不必改制市區公車，市民卡發行量雖高達一一六萬張，但學生卡、市府員工卡、敬老愛心卡佔了大宗，市府還是要積極提升一般民眾持卡比例。

持市民卡有買一送一 每趟省9元

據悉，目前1659A、1659B從八德區介壽路、豐德路口出發到永寧站，票價為四十四元，1659C從大湳出發到永寧站，票價則是卅四元，雖然交通局尚未公布市區公車票價，但以現行市區公車計價方式計算，1659A、1659B票價約為五十四元（原四十四元），漲幅約廿三％，1659C約為四十四元（原卅四元），漲幅為廿九％，三條路線都較原路線貴十元，若持市民卡可享買一送一優惠，平均每趟省九元，換算下來票價與公路客運相差不多，但對於未持市民卡的民眾影響則很大。